Crotone-Gelbison 1-1, i cilentani rallentano la corsa degli uomini di Lerda

La Gelbison con una prova di grande carattere torna indenne da Crotone, colleziona il quarto pareggio consecutivo e finisce per rallentare la corsa all'inseguimento della vetta dei calabresi che resta sempre in mano ai corregionali del Catanzaro impegnato domani nel posticipo a Foggia.

Allo Scida Gelbison con la sola novità rappresentata dal rientro di Nunziante nel consolidato 3-5-2; risponde il tecnico di casa Lerda che propone il 4-3-3 con Calapai al posto di Cuomo. Parte subito a testa bassa il Crotone, che si fa vedere con Bernardotto prima e Petriccione poi, ma trova l'attenta retroguardia cilentana a chiudere gli spazi. Al 20’ primo segnale per i cilentani con Fornito che ci prova dalla distanza. Anche Sane si fa notare con un tiro dalla distanza ma fuori misura. Il Crotone ci prova in tutti i modi nel finale di tempo tocca a Chiricò e Golemic rendersi pericolosi ma la porta di D'Agostino resta inviolata. E sullo 0-0 si chiude la prima frazione.

Nella ripresa Lerda opera un doppio cambio e la formazione pitagorica accelera ed appare più determinato a sloccare il risultato, ma l'occasione più ghiotta al 6’ è per la truppa di De Sanzo, con Foresta che tutto solo sbaglia la ghiotta occasione. È il preludio alla rete che arriva dopo solo un minuto: Fornito lascia partire un tiro mancino velenoso che trova l'angolo dove Dini non può arrivare.

Il Crotone accusa il colpo e stenta a riprendere l'iniziativa ci prova Petriccione ma D'Agostino si fa trovare pronto alla risposta. L'equilibrio si ristabilisce al 26’, ci pensa il solito Chiricò, imbeccato da Golemic, a firmare l'1-1. Gli uomini di Lerda cominciano a credere di operare la rimonta anche perchè al 32’ i cilentani restano in 10 per la seconda ammonizione rimediata da Cargnelutti per aver fermato Gomez in azione da ultimo uomo.

Il Crotone spinge in un assalto finale ma va segnalato solo un colpo di testa di Golemic al 43’ di poco fuori, poi non accade più nulla nei 4’ di recupero e la Gelbison si porta a casa un punto pesante da Crotone e consolida la posizione di metà classifica, mentre la formazione di casa rischia di veder scappare la capolista Catanzaro che potrebbe portare a 8 i punti di vantaggio.

La Gelbison chiuderà il girone di andata ospitando il Monopoli che segue i cilentani ad una sola lunghezza.