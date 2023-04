Gelbison, Galderisi si presenta: «Impresa non facile ma darò il massimo per centrare l'obiettivo»

Prima uscita davanti ai cronisti per Giuseppe “Nanu” Galderisi, nella vesti di allenatore della Gelbison. Il tecnico salernitano nella conferenza stampa affiancato dal presidente Maurizio Puglisi e dal ds Nicolò Pascuccio, si è presentato con grande voglia di contribuire a far centrare l'obiettivo salvezza alla formazione cilentana consapevole di aver accettato una sfida non facile.

«Siamo di fronte ad una situazione delicata ma non impossibile - dice Galderisi - di certo non è semplice e da questo punto di vista posso affermare che non ho la bacchetta magica, però posso assicurare che metterò a disposizione della squadra tutta la mia esperienza e quali sono i miei concetti di gioco. Abbiamo a disposizione poco tempo per questo motivo non ci saranno stravolgimenti, però qualcosa sarà modificato sotto l'aspetto tattico di concerto con lo staff che che conosce la squadra. Dovremo migliorare la situazione in fase conclusiva e per farlo dobbiamo dare più soluzioni per esaltare gli attaccanti».

Si parte sabato con la trasferta di Latina: «Purtroppo dobbiamo fare i conti con diversi infortuni spero di recupere qualcuno, l'avversario come noi ha un obiettivo da centrare, ma con coraggio e sofferenza la nostra squadra che ha valori importanti dovrà portare a casa un risultato utile. Ho trovato un gruppo che nonostante il momento negativo è pronto a dare tutto in queste ultime 3 partite per arrivare all'obiettivo».