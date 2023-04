Gelbison, nuovo ribaltone in panchina via Esposito. arriva Giuseppe Galderisi

In casa Gelbison nuovo ribaltone in panchina, via per la seconda volta Gianluca Esposito, che dopo la prima esperienza durata solo 4 giornate, era stato richiamato alla 28esima giornata per rilevare Fabio De Sanzo, e nelle otto giornate nelle quali è rimasto alla guida ha ottenuto una sola vittoria tre pareggi e 4 sconfitte con la squadra scivolata in piena zona playout.

Dopo l'annuncio nel pomeriggio di sollevare dall'incarico il tecnico di Nola, nella serata è arrivato l'annuncio del nuovo allenatore, e i dirigenti della Gelbison con in testa il presidente Maurizio Puglisi e il ds Nicolò Pascuccio, hanno fatto ricadere la scelta su Giuseppe Galderisi, che ha firmato con il club cilentano fino al 2024.

Sulla pagina ufficiale della Gelbison le parole di Pascuccio: «La società ha compiuto un ulteriore sforzo perchè vogliamo centrare la salvezza». Galderisi domani dirigerà il primo allenamento al Morra di Vallo della Lucania, in vista dell'esordio in programma sabato sul campo del Latina.