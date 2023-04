Gelbison-Viterbese 0-1, bruciante sconfitta per i cilentani

La Gelbison continua a non segnare (l'astinenza si avvicina ai 400 minuti) e non solo non riesce a vincere, ormai sono sette le gare senza i 3 punti, ma addirittura incappa in una brutta sconfitta nello scontro diretto con la Viterbese che acciuffa la vittoria nel recupero con un calcio di rigore trasformato da Marotta.

Una sconfitta bruciante che se da un lato rilancia le chance del club laziale finisce per inguaiare i rossoblu cilentani che ora sono a piene mani nella zona rossa. Una partita che ha mostrato ancora una volta le difficoltà in fase realizzativa degli uomini di Esposito, che pure sia nel primo tempo con Uliano e con Graziani , come pure nella ripresa con De Sena in apertura di tempo e nella fase finale, ci hanno provato a sbloccare il match senza però riuscirci.

La beffa era dietro l'angolo ed è arrivata al primo dei 4’di recupero: un tocco di mano in area di Loreto, ha indotto l'arbitro a concedere il penalty che con freddezza Marotta ha trasformato regalando la vittoria alla Viterbese e condannamdo alla sconfitta i cilentani che restano a 36 punti e scivolano al quartultimo posto. E sabato trasferta a Latina.