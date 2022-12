Gelbison-Latina ancora a Pagani: De Sanzo in emergenza con otto indisponibili

Quella con il Latina per la Gelbison doveva essere la gara del ritorno nel Cilento, invece i rossoblù del presidente Maurizio Puglisi devono ancora una volta rinviare l'appuntamento e anche la sfida con la formazione pontina si giocherà allo stadio Marcello Torre di Pagani.

All'appuntamento la Gelbison ci arriva davvero incerottata a causa delle tante assenze alle quali il tecnico Fabio De Sanzo deve far fronte. Sono ben otto gli indisponibili: si va dal lungodegente Caccavallo, per il quale la stagione non è mai partita, a Sorrentino, non convocato per la seconda volta consecutiva, fino agli infortunati Correnti, Statella, Bonalumi, Graziani e Faella e allo squalificato Nunziante. Insomma il tecnico calabrese dovrà far fronte a una vera e propria emergenza. Per fortuna rientra dopo il turno di riposo il capitano Uliano, mentre attacco sarà riproposta la coppia De Sena-Kyeremateng.

Nel presentare la gara De Sanzo ha dichiarato: «Cercheremo di dare continuità ai due pareggi e provare magari a ottenere i tre punti ma non sarà semplice contro una squadra giovane che nelle ultime uscite è apparsa in crescita».

La gara inizia alle ore 14.30 arbitra Pezzopane della sezione de L'Aqulia.