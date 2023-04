Gelbison, confermate le date dei playout 6 e 13 maggio

La Lega Pro ha stabilto che le gare dei playout si terranno regolarmente nelle date stabilite sabato 6 maggio e dopo una settimana il 13.

La Gelbison dovrà affrontare il Messina nel doppio confronto che vedrà i cilentani partire in svantaggio per effetto del terzultimo posto per cui giocheranno la prima gara sul campo amico del Guariglia di Agropoli il ritorno in terra siciliana. E in vista di questa sfida che vale la permanenza in serie C per la formazione cilentana, il tecnico Giuseppe Galderisi, ha fatto svolgere le sedute di allenamento in un clima di grande serenità e soprattutto con tutti gli uomini a disposizione e proprio per provare gli schemi per domani pomeriggio ad Agropoli è previsto un test amichevole con la Calpazio, formazione guidata dall'ex Salernitana Ciro De Cesare, che la scorsa settimana ha centrato la promozione in eccellenza.

La gara a porte aperte avrà inizio alle ore 15.30. Intanto nella squadra da registrare un fiocchio azzurro in casa del portiere Bernardino D'Agostino, colui che vanta il maggior numero di presenze con la casacca rossoblu. In casa Messina, dopo qualche giorno di tensione tra tecnico e società, è rientrato tutto e Raciti, che aveva annunciato le dimissioni resta saldamente al timone del club giallorosso dello stretto e si prepara alla sfida verità.