Gelbison si lavora per la scelta dell'allenatore, Novelli in pole

La Gelbison che ha visto quasi del tutto sfumare le chance di ritornare ad essere protagonista in serie C l'ultima parola spetta alla Covisov il 30 giugno e poi al Consiglio federale che si pronuncerà in modo definitivo il 7 luglio, e pur rimanendo aggrappata all'esile filo di speranza, di rimanere tra i professionisti il presidente Puglisi e il ds Pascuccio, stanno lavorando per la scelta del nuovo allenatore e dopo aver valutato almeno quattro profili.

Vincenzo Maiuri, poi rimasto al Sorrento, Giovanni Ferraro, che ha condotto al trionfale successo il Catania, e Alessandro Erra, il quale è stato già timoniere del club cilentano nella stagione 2012/13, il casting avrebbe portato alla scelta di Raffaele Novelli, 57 anni, già tecnico della Salernitana e più recentemente di Messina e Lamezia.

Secondo le intenzione dei dirigenti della Gelbison appare il profilo giusto sia per la serie D da disputare da protagonista che per l'eventuale ma sempre più lontano ripescaggio in C.