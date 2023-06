Gelbison trova una nuova casa per gli allenamenti: va a Castenuovo Cilento

La Gelbison in attesa di conoscere il proprio destino se sarà ancora tra i professionisti attraverso il ripescaggio o la riammissione, o nel principale torneo dei dilettanti la serie D, attraverso il suo principale dirigente Maurizio Puglisi, sta programmando il futuro e per non farsi trovare impreparato il numero uno del club rossoblu ha già deciso quale sarà la nuova sede per le sedute di allenamento.

Scartata l'ipotesi Morra di Vallo della Lucania, l'impianto sarà interessato a lavori di ristruttuarzione, ha deciso di puntare diritto sul comune di Castenuovo Cilento che dispone di un campo disponibile in erba, impianto al quale necessitano lavori di adeguamento per rimetterlo in sesto.

Senza perdere tempo con la tempistiva disponibilità della locale amministrazione comunale presieduta dal sindaco Eros Lamaida, sono già partiti i lavori per la semina e l'adeguamento strutturale in modo che il "Valentino Giordano" possa essere pronto per l'inizio della nuova stagione agonostica.

Nel contempo il presidente Puglisi, ha confermato che il progetto Città territorio prosegue senza soste e che anche la prossima stagione sia essa in serie C o in D vedrà la Gelbison giocare la proprie partite casalinghe al Guariglia di Agropoli.