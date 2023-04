Latina-Gelbison 2-0, ai cilentani non basta il cambio in panchina

Alla Gelbison non basta il cambio in panchina con l’arrivo di Galderisi e il trend negativo non muta ancora a secco di vittorie e di reti la trasferta di Latina finisce un’altra sconfitta 2-0 che lascia la situazione in alto mare. Il neo trainer dei rossoblu propone qualche novità con l’inedito 4-4-2 in fase difensiva e un 3-4-1-2 in fase d’attacco.

Il Latina si schiera con il 3-5-2. L’inizio per i cilentani è incoraggiante con una conclusione di De Sena già nel primo minuto di gioco, che poi si ripete al 14’ con un calcio da fermo di poco alto. Un minuto più tardi tocca a Loreto mettere paura ai pontini con una bordata. I padroni di casa appaiono in sofferenza, che provano a reagire con una conclusione di Furlan. Alla mezzora il solito ispirato De Sena, chiama all’intervento il portiere Tonti. Al 42’ Graziani, va vicino alla rete provvidenziale l’intervento di Cortinovis che salva deviando in angolo. Solo nel primo minuto di recupero il Latina crea una buona occasione con Ganz, ma D’Agostino si oppone al tiro del pontino. Il tempo si chiude senza reti.

Nella ripresa nel Latina subito un doppio cambio operato dal tecnico Di Donato, in campo Calabrese e Fabrizi, e la scelta di quest’ultimo si rivela azzeccata, tanto che dopo 6’ sblocca il match, una azione personale viene finalizzata con un destro potente che batte D’Agostino e regala il vantaggio ai padroni di casa. Latina sulle ali dell’entusiasmo va dopo poco vicino al raddoppio con Ganz il suo colpo di testa finisce di poco fuori. Dopo un’ora di gioco Galderisi, inserisce un altro attaccante con l’ingresso di Infantino, per Granata, ma la manovra stenta a decollare. Poi quasi alla mezzora Galderisi viene espulso dopo una vibrata contestazione per un fallo su Tumminello non rilevato. E’ il solito De Sena a rendersi pericoloso ma anche la sua conclusione dalla distanza trova pronto l’estremo pontino. In campo la Gelbison schiera tutti gli attaccanti con l’ingresso di Kyeremateng e Caccavallo alla ricerca del pari, ma invece arriva il raddoppio del Latina con il neo entrato Peschetola, subentrato a Ganz. L’attaccante sfrutta al meglio una ripartenza e dopo aver superato D’Agostino firma il raddoppio e condanna alla sconfitta la Gelbison che resta ferma a 36 punti in una situazione sempre molto delicata. E domenica ad Agropoli arriva il Crotone che ha blindato il secondo posto e oggi sconfitto in casa dal Cerignola.