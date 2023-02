Monterosi-Gelbison, il ritorno di Esposito: «Voglio la prima vittoria»

Per la la Gelbison un altro scontro salvezza con il ritorno in panchina del tecnico Gianluca Esposito, richiamato alla guida del club cilentano ad inizio settimana dopo il passo falso interno con il Messina che è costato la panchina a De Sanzo. Per il tecnico nolano l'occasione di centrare la vittoria sfuggitagli nelle prime 4 giornate nelle quali aveva guidato la Gelbison prima di essere sollevato dall'incarico. Ora il ritorno e tanta determinazione di condurre in porto il traguardo salvezza: «Il campionato entra nella fase cruciale, ci stiamo giocando la permanenza in C. In questi giorni ho trovato nei ragazzi tanta determinazione e consapevolezza di riuscire a tirarsi fuori dalla situazione e il match con il Monterosi è un test davvero molto importante, nel quale proveremo con tutte le forze a portare a casa la vittoria ed invertire il trend negativo».

Il tecnico non si è sbilanciato sull'assetto tattico ma ha evidenziato che sono state provate diverse soluzioni anche se si potrebbe partire dal 3-5-2, considerate le diverse assenze: Graziani, squalificato, Francofonte, Faella e Infantino ai box per infortuni, e Fornito che resta in forse. Si gioca al Rocchi di Viterbo con inzio alle 14.30, arbitra Angelucci di Foligno