Turris-Potenza, Fontana alla sfida salvezza: «I ragazzi lavorano al top»

Cruciale sfida salvezza per la Turris, che domani affronterà al Liguori la diretta concorrente Potenza. I lucani – a braccetto con Gelbison e Monterosi – sono a +4 in classifica sui corallini. Per Giannone e compagni, dunque, nessuna alternativa a disposizione: servono tassativamente i tre punti per riaprire prepotentemente il discorso salvezza diretta ed accorciare sulle dirette concorrenti. «Noi la salvezza ce la giochiamo ogni domenica», ha esordito mister Gaetano Fontana a margine della rifinitura del Liguori. «Dobbiamo anzitutto cementare la certezza di poter raggiungere il nostro obiettivo perché abbiamo mezzi e qualità. I ragazzi stanno lavorando in maniera esemplare ed hanno tutta l’intenzione di cambiare la situazione in cui ci troviamo».

Contro i lucani mancherà in avanti Leonetti, fermato dal giudice sportivo. «Cambio di strategia in attacco? Vedremo. Non è pretattica ma esigenza di valutare ogni opzione fino all’ultimo secondo. Longo, ad esempio, sta lavorando molto bene dopo la febbre di inizio settimana. Tutti stanno lavorando bene e questo mi dà fiducia. So che i ragazzi sono a disposizione e questo mi consente anche di poter cambiare strategia, dall’inizio o a gara in corso».

Ai box anche Di Nunzio (squalificato). «Da valutare invece fino all’ultimo secondo Perina, Frascatore e Rizzo», spiega Fontana.