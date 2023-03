Picerno-Gelbison, probabili formazioni: tutti a disposizione di Esposito

La Gelbison arriva da tre sconfitte consecutive che l'hanno fatta scivolare in piena zona playout è attesa domani pomeriggio dall'insidiosa trasferta in terra lucana sul campo del Picerno del tecnico Emilio Longo, vera rivelazione di questa stagione e che stabilemente l'ha vista collocata in zona playoff e con soli due punti di ritardo dal Pescara punta a centrare anche il podio. Una gara che presenta tante insiedie per i cilentani che proveranno a far punti per non rimanere risucchiati nelle sabbie mobili.

Nel presentare la sfida il tecnico Gianluca Esposito ha evidenziato come il team lucano sia una compagine di grande valore e che va affrontata con grande impegno e in settimana si è lavorato nonostante il momento delicatoin un clima tranquillo per arrivare al meglio a questa'appuntamento.

Pur avendo recuperato l'esperto attaccante Giuseppe Caccavallo, il tecnico dei cilentani ha escluso un suo utilizzo dall'inizio, per cui nel 3-5-2 in avanti dovrebbe esserci De Sena e Tumminello, mentre a centrocampo potrebbe tornare dall'inizio il capitano Uliano, ma non è escluso che venga ripropopsta la stessa mediana vista all'Arechi. La gara si gioca al Curcio di Picerno fischio d'inizio alle ore 14.30 arbitra Sacchi di Macerata.