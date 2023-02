Non poteva esserci inizio migliore per Michele Marconi con la maglia dell'Avellino, che è tornato a vincere dopo un digiuno durato tutto gennaio.

I biancoverdi si sono rilanciati e ora devono cominciare un nuovo campionato, come ha avuto modo di ricordare anche l'allenatore Massimo Rastelli al termine del match con il Potenza: «Avevamo ritrovato lo spirito giusto già con il Latina, ma gli episodi non ci hanno aiutato. Con il Potenza invece siamo scesi in campo con grande convinzione per portare a casa la prima vittoria del nuovo anno. La squadra non aveva alibi, era molto responsabilizzata e infatti ha giocato bene, creando tante occasioni. L'aspetto migliore ha però rimarcato Rastelli è stata la reazione avuta dopo il 2-2 del Potenza. Ci siamo complicati la vita da soli, ma non ci siamo disuniti e abbiamo ottenuto una vittoria meritatissima».

L'Avellino ha segnato quattro gol, uno in più di tutti quelli realizzati nelle ultime sette partite, e tre di questi li hanno messi a referto i nuovi acquisti: il difensore Simone Benedetti e l'attaccante Michele Marconi. Non è un caso, anche Rastelli lo sottolinea: «Il mercato ha dato un'ulteriore convinzione, anche numericamente ora credo che siamo giusti. Il voto è molto positivo perché abbiamo raggiunto tutti gli obiettivi e non è facile a gennaio è sempre difficile. Abbiamo chiuso il 2022 facendo il massimo ed il nuovo anno si è aperto con delle aspettative enormi, io credo che la squadra abbia pagato anche questa incertezza sul mercato. È stato un mese difficile, ma lo avevo messo in preventivo. Ora a mercato chiuso, sappiamo che l'organico è questo e quindi bisogna lavorare per cercare di guadagnare posizioni e chiudere la stagione nel miglior modo possibile».

Esordio da urlo per Michele Marconi, gettato nella mischia a sorpresa dal primo minuto: «Gli ho chiesto se fosse disponibile a voler giocare dall'inizio e lui mi ha dato la sua disponibilità. È un giocatore di qualità le parole di Rastelli e ha fatto quello che sa fare. È cattivo, sa giocare, di testa è bravissimo. E poi contro di me in passato ha sempre fatto gol», ricorda con un sorriso Rastelli.

Non solo il mercato, questo nuovo campionato dell'Avellino si poggia anche con chi davvero può essere un nuovo acquisto pur essendo già in rosa dall'inizio, come Marcello Trotta: «È in grado di farci fare il salto di qualità, sa che non può sbagliare», ha sottolineato Rastelli.

Anche Marconi ha voluto dire la sua, al termine di una giornata particolare per lui: «Volevo venire le parole dell'attaccante ex Sudtirol e la società ha fatto di tutto, sono felice per i gol. La squadra mi ha accolto bene, ha ambizione e qualità, quando è così è tutto più semplice per chi arriva. Sono contento per la vittoria, il percorso è ancora lungo, ma siamo consapevoli che possiamo toglierci qualche soddisfazione».

Ha segnato alla sua prima da titolare anche Simone Benedetti, in coppia con Moretti si è ben disimpegnato e ha trovato il 2-3: «Abbiamo creato tanto e, subendo quei due gol abbiamo rischiato un po' troppo. La squadra, però, è stata matura e abbiamo continuato a giocare», le parole dell'ex Feralpisalò. «Per me era impossibile dire no all'Avellino, non ho esitato un attimo a dire di no alla chiamata di Rastelli. Non segnavo da un po', però ero convinto di poter fare gol».