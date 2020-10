Domani sera Napoli-AZ Alkmaar, prima gara stagionale in Europa per gli azzurri di Gennaro Gattuso. Questa mattina il club olandese - coinvolto in numerosi casi di positività al covid nelle ultime ore - ha lasciato l'aeroporto di Amsterdam per imbarcarsi verso Napoli. Come comunicato dal sito ufficiale, sono 19 i convocati dell'allenatore Arne Slot per la sfida di domani al San Paolo.

I CONVOCATI:

Portieri

Marco Bizot

Hobie Verhulst

Elber Evora

Difensori

Jonas Svensson

Pantelis Hatzidiakos

Bruno Martins Indi

Owen Wijndal

Yukinari Sugawara

Ramon Leeuwin

Maxim Gullit

Tijs Velthuis

Centrocampisti

Fredrik Midtsjø

Dani de Wit

Teun Koopmeiners

Kenzo Goldmine

Attaccanti

Calvin Stengs

Jesper Karlsson

Albert Gudmundsson

Mo Taabouni

