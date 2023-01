Adama Traoré al Napoli, prima offerta da 2,5 milioni di euro all'anno

Il Napoli punta Adama Traoré: l'esterno del Wolverhampton, ex Barcellona, ha il contratto in scadenza a fine stagione e le proposte di rinnovo del club inglese sembra che non scalfiranno la volontà del calciatore spagnolo, pronto a cambiare aria il prossimo anno.

Ecco perché il Napoli l'ha messo nel mirino: secondo quanto riportato da Sportitalia, il club di Aurelio De Laurentiis avrebbe anche formalizzato una prima proposta al calciatore: 2,5 milioni a stagione più bonus per arrivare a 3. Traoré potrebbe essere il profilo perfetto per sostituire una eventuale partenza azzurra: Lozano è il primo indiziato per cambiare aria. La concorrenza per Traoré non manca, ma i contatti tra le parti vanno avanti.