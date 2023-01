Napoli allo scoperto: «Ounahi? Siamo ottimisti»

Il Napoli allo scoperto: Cristiano Giuntoli, prima del match di Coppa Italia contro la Cremonese, ammette l'interesse azzurro per Azzedine Ounahi, il centrocampista marocchino che piace agli azzurri soprattutto dopo il Mondiale in Qatar. «Siamo ottimisti per la trattativa nonostante l’inserimento del Leeds» ha ammesso il dirigente azzurro. Il Leeds aveva offerto quasi 30 milioni all'Angers per convincere il calciatore.

«Il calciatore è bravo ma in questo momento non pensiamo al mercato, siamo concentrati sulla nostra squadra e sul fare bene nel quotidiano» ha poi continuato Giuntoli ai canali Mediaset. Ma il mercato va avanti: «Scambio Sirigu-Gollini? Ne stiamo parlando con le parti, vediamo come finirà. Osimhen è incedibile, sono tutti incedibili per noi».