Bøving al Napoli, spunta un nuovo nome in attacco

C'è un nome nuovo sulla lista di mercato di Cristiano Giuntoli: si tratta di William Bøving, calciatore offensivo classe 2003 nato in Danimarca, da qualche mese impegnato con la maglia dello Sturm Graz che gioca in Europa League. Un profilo giovane, in rampa di lancio, che ha già ben figurato in Europa e che potrebbe fare al caso degli azzurri in estate, secondo Sky Sport.

Bøving, infatti, nasce da ala sinistra, ma può all’occorrenza ricoprire anche il ruolo di punta centrale o di esterno destro, vista la duttilità tattica e l'abilità nel calciare con entrambi i piedi. Una pedina giovane - costa appena 5 milioni di euro - per un club pronto a scommettere e a rimpiazzare eventuali partenze offensive il prossimo anno. Lo scorso ottobre ha segnato una doppietta contro la Lazio di Sarri in Europa League.