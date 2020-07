Ultimo aggiornamento: 15:41

38 candeline per Vincenzo, agente sportivo napoletano. E per festeggiare il momento ha organizzato un white party in riva al mare al beach clubdi Luigi Barone. Non poteva certamente mancare il nuovo assistito di Pisacane, Lorenzo. Il capitano del Napoli è stato protagonista in pista insieme al direttore sportivo Cristiano Giuntoli, il suo braccio destro Giuseppe Pompilio ed Edoardo De Laurentiis.A deliziare il palato degli invitati le succulente pietanze di Poppella, la Masardona e la Fonderia Partenopea. L'intrattenimento della serata, invece, è stato affidato alla comicità die alle note di. Alla festa, curata nei minimi dettagli dall'organizzazione di Accendi un sogno, non potevano mancare la moglie Emilia, il fatello di Vincenzo Pisacane, Carmine con la compagna Palma e gli amici di sempre Raffale colella e Vittoriana Baggio.