Beppe Santoro torna al Napoli: sarà il nuovo team manager

Un gradito ritorno in casa azzurra. A otto anni dall'ultima volta, infatti, tornerà a vestire la maglia del Napoli Beppe Santoro, storico dirigente dei primi anni dell’era De Laurentiis che aveva sposato il progetto del neonato Napoli fin dal 2004. Santoro ricoprirà il ruolo di team manager della nuova squadra di Luciano Spalletti che comincerà il lavoro la prossima settimana.

Quella di Santoro a Napoli è una storia di successi fin nelle selezioni giovanili azzurre, nelle quali era partito il suo lavoro in azzurro: fu lui a scoprire, infatti, Lorenzo Insigne, acquistato giovanissimo dalla scuola calcio Olimpia Sant’Arpino per soli 1.500 euro nel 2006, e con la sua gestione tanti sono stati i titoli importanti nelle selezioni giovanili. Il dirigente napoletano aveva lasciato il Napoli nel 2013 insieme con Walter Mazzarri, seguendo l’allenatore toscano sia nell’avventura all’Inter che in quella con il Torino due anni fa.