Spalletti, Cagliari come Barcellona: «Speriamo di riavere Politano»

È tornato a parlare Luciano Spalletti, l'allenatore del Napoli ha raccontato le ore prima di Cagliari. «Stiamo crescendo, affrontare squadre come Inter e Barcellona ti aiuta nel processo. Ma anche la gara a Venezia è stata complicata» ha detto. «Koulibaly è così forte che fa paura anche a me. Col Barcellona è stato perfetto ma ora non pensiamo che a Cagliari la partita sia facile. Dobbiamo essere perfetti per dare il massimo. Scudetto? Non abbiamo limiti, pensiamo gara per gara, ma mi piacerebbe vivere tredici gioie di fila».

«Osimhen ha potenzialità pazzesche e l’ha mostrato anche a Barcellona. Può arrivare lontano ma deve convincersene lui per primo. E i compagni devono aiutarlo a crescere» ha continuato Spalletti a Radio Kiss Kiss. «Infortunati? A Cagliari non recupereremo nessuno, speriamo di rivedere Politano per il Barcellona».