Poteva essere il colpo del mercato di gennaio, per una sfida col destino che l'avrebbe riportato ancora una volta allo Stadio Maradona quest'anno, ma José Callejon non andrà al Granada. Il club spagnolo - che affronterà tra due settimane la squadra di Gattuso nel doppio confronto dei sedicesimi di finale in Europa League - aveva provato a convincere lo spagnolo ex azzurro che aveva scelto la Fiorentina la scorsa estate.

E a Firenze Callejon resterà almeno fino al termine della stagione ancora in corso. Nonostante un'annata difficile, infatti, José non tornerà in patria al momento. Tra le motivazioni anche l'ingaggio percepito in Serie A dall'ex azzurro: Callejon a Firenze è il secondo più pagato della squadra (dopo Ribery) con i suoi 2,5 milioni di euro, una cifra ritenuta troppo alta per il Granada di Diego Martinez che pure vuole rinforzarsi in vista di una seconda parte di stagione molto impegnativa.

