Si erano lasciati nell'estate del 2019 in amichevole, con quella maglia consegnata a ricordare le 308 gare giocate in azzurro. Ora Christian Maggio e la famiglia De Laurentiis possono ritrovarsi: come riportato da Sky Sport, infatti, il terzino azzurro è stato contattato dal Bari di Luigi De Laurentiis per una nuova avventura in Serie C.

Il terzino ex Napoli, dopo un triennio al Benevento, ha concluso nelle scorse ore la sua avventura sannita rescindendo il contratto che lo legava alla squadra di Inzaghi. E subito il Bari - in difficoltà dopo la sconfitta di ieri in campionato - si è fatto sotto. Il terzino era sceso in B proprio con il Benevento prima della nuova promozione in massima serie, ed è seguito anche dal Crotone in A e dall'Ascoli in B.

