LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Doveva essere un marzo speciale per ladi Elijf Elmas , pronta a giocarsi una storica qualificazione all'Europeo, ma l'emergenza coronavirus sta mettendo in ginocchio anche le speranze calcistiche del Paese. «È una partita per noi storica, ci giochiamo per la prima volta la qualificazione agli europei. Anche il nostro governo sta prendendo delle misure legate all’emergenza» ha detto il Ct macedone Igor. «C’è un'ordinanza da parte del governo che obbliga a 14 giorni di quarantena chi arriva dall’Italia, e vale anche per i calciatori».Lasi ritroverebbe senza alcuni dei suoi migliori assi in uno degli appuntamenti più importanti degli ultimi anni. «La Nazionale, ovviamente, non può imporre ad Pandev e Nestorovski di restare in l'isolamento per 14 giorni per giocare la partita. Di conseguenza non potrebbero giocarla», ha confessato a Radio Marte. «Con la Federcalcio macedone abbiamo chiesto di rinviare o cancellare la partita: già senza tifosi il calcio non ha senso, che senso può avere giocarla addirittura senza i giocatori? Tra l’altro anche il Kosovo è svantaggiato:, il loro capitano, non potrebbe giocare al pari dei nostri».«Sento spessoed è spaventato. È in Italia con la famiglia, si sentono italiani e solidali con tutto il paese, c’è preoccupazione per la situazione. Ha un piccolo infortunio, mi sono confrontato con lo staff medico del Napoli che in questo momento non lo sta sovraccaricando, Eljif mi ha rassicurato che se si dovesse giocare la partita contro il Kosovo lui sarebbe a disposizione, almeno dal punto di vista fisico, quindi nulla di serio» ha concluso