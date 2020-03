LEGGI ANCHE

«Oggi prendo un bel té. Voi che state facendo a casa?» Lorenzo Insigne prova a godersi la sua quarantena in questo momento di assoluta emergenza dovuta al. Il capitano azzurro ha condiviso in queste ore un video dai suoi account social ufficiali per mostrarsi ai fan nella pausa pomeridiana, con alle spalle il mare di Napoli.L'invito ai tifosi è chiaro: «Condividete i vostri momenti creativi in casa usando l'hashtag #HomeTeam» ha scritto. Tanti i tifosi che hanno già risposto all'appello del capitano, tra i più presenti del Napoli in questi giorni di isolamento.