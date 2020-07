LEGGI ANCHE

Ultimo aggiornamento: 18:50

A quelli del calcio…. piace Capri. Avvistati in piazzetta in versione familiare in un caldo pomeriggio, alla vigilia di un weeken, che si prevede affollatissimo,il 29enne centrocampista brasiliano del Napoli e componente ovviamente della nazionale del Brasile e l’attaccante del Bayern Monaco. Allan si è regalato una giornata da vacanziere, insieme al suo amico fuoricampo ma compagno nella quotidianità Philippe Coutinho, che dopo un giro dell’isola in barca hanno sostato in Piazzetta al bar Caso.Una scenetta familiare con Coutinho che teneva in braccio sua figlia Esmeralda, accanto la moglie Aine insieme agli altri due figli Marie e Philippe Junior e l’amico Allan con il quale ha condiviso la mini vacanza caprese. Ovviamente la presenza in Piazzetta dei due famosi calciatori non poteva passare inosservata ai fanatici del calcio che hanno voluto immortalarsi in una foto ricordo con