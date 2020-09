LEGGI ANCHE

Una vicenda che ancora fa discutere quella di Aurelio De Laurentiis e della sua positività al coronavirus, venuta a galla lo scorso giovedì proprio a ridosso di un’Assemblea di Lega a cui il patron delaveva presenziato da protagonista. Il “caso” - solo mediatico, visto che dal punto di vista sanitario le cose sembrano essere prontamente rientrate - è arrivato anche nei salotti della Tv come quello di “”, noto format in onda il martedì in prima serata su Rai 3 condotto daLa giornalista ha tirato in ballo l’episodio della positività dichiamando in causa anche, scrittore e opinionista del programma: «Le ostriche? Bisognerebbe trovare una bugia migliore. Quello di De Laurentiis è stato un azzardo, gli auguro di guarire ma se senti la febbre perché uscire di casa? Non si fa così. L’Italia è un Paese estetico ma poco etico», le parole dello scrittore. Il tema trattato in trasmissione sembra aver fatto imbufalire anche il Napoli stesso.Il club ha provato - tramite i suoi canali ufficiali dell’ufficio comunicazione - a intervenire in trasmissione per poter portare avanti la tesi degli ultimi giorni, quella cioè di un patron azzurro in perfetta salute e, per questo, autorizzato a lasciareper un evento importante come quello dell’. Le maniere azzurre, però, sembrano non essere piaciute agli ambientiche hanno preferito evitare il contraddittorio evitando la partecipazione in diretta. Proprio per questo motivo sarebbero stati avvisati anche i legali del club, al lavoro sulla vicenda.