De Laurentiis si difende: «Telefonata ironica. Ma la Champions no»

Ha fatto interrogare molti l'ultimo tweet di Aurelio De Laurentiis, patron del Napoli che sui social si difende: «La telefonata che avete ascoltato tra me e un tifoso, che sta girando sui social e sul web, ovviamente è ricca di ironia e di provocazioni» le parole del numero uno azzurro. Ma sui social nessuno aveva capito di qualche telefonata si trattasse.

In rete, in effetti, circola un video in cui si sente una telefonata tra un tifoso azzurro e lo stesso De Laurentiis, a cui viene chiesto lo scudetto. «Voi siete obnubilati da Napoli» replica il patron azzurro «Adesso metto un premio da 100 milioni a testa ai calciatori per perdere lo scudetto» dice chiaramente ironico. Ma c'è anche una parte seria nella telefonata? «Ci siamo divertiti un po’, ho detto tutte cose false tranne una: quella sulla Champions, alla quale teniamo molto» spiega De Laurentiis, che al tifoso dice: «Quest'anno se non vinciamo la Champions vi mando a fan*** tutti quanti».