De Laurentiis fa il tifoso in tribuna: il tabellone e gli applausi social al Napoli

Presente al suo posto in Tribuna Autorità, Aurelio De Laurentiis non ha voluto perdersi il successo del suo Napoli sulla Roma, una partita sempre speciale per il patron azzurro che vive quotidianamente la Capitale. Al termine del match al Maradona, De Laurentiis ha postato dal suo account Twitter il risultato della gara dal tabellone dello stadio con tanti applausi per i suoi calciatori.