Video Osimhen show a fine gara: diventa cameraman per i compagni

Un gol per rilanciare ancora il suo Napoli, una festa per abbracciare anche a distanza i suoi tifosi. Victor Osimhen non ha più aggettivi, ma in campo e fuori sa reinventarsi in mille modi, anche passando da calciatore goleador a cameraman: a fine gara, il nigeriano azzurro si prende la telecamera di Dazn diventando un inquadratore speciale, con i primi piani sui compagni e la festa del Maradona vissuta in prima persona. Per il momento, è ancora presto per immaginarlo in altre vesti, però: quelle da bomber sono su misura per lui.