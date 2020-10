German Denis scende in campo. Non solo con la sua Reggina. L'ex attaccante del Napoli, infatti, è stato protagonistadi un bel gesto di solidarietà indirizzato al Club Atletico Talleres, la squadra argentina da cui è partita proprio la carriera calcistica del Tanque sudamericano.

Come informato dal club argentino, l'ex attaccante azzurro ha acquistato 280 sacchi di cemento che sono serviti alla società sudamericana per completare i lavori di rifacimento allo stadio che ospita le gare casalinghe. Viste le difficoltà economiche del momento, il Club Atletico aveva indetto una raccolta fondi sul web, raccolta che non era stata completata fino all'intervento di Denis.

