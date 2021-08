Di Lorenzo, il Napoli deve vincere: «Europeo può darci qualcosa in più»

«Vincere è il nostro obiettivo. Siamo il Napoli». Così Giovanni Di Lorenzo parla da leader, il terzino azzurro sarà tra i protagonisti della stagione che sta per cominciare. «Siamo una squadra forte e c'è tutto per fare bene. Conta il campo e non le chiacchiere. L'anno scorso è stato difficile senza i tifosi, sembra un altro sport. Siamo contenti del ritorno del pubblico, sappiamo che spinta può darci», ha detto l’azzurro.

Un’annata con una nuova guida in panchina. «Si lavora bene, il primo impatto con Spalletti è stato positivo. È un allenatore esperto, si vede che ha affrontato tanti campionati e ha allenato grandi squadre» ha continuato a Radio Kiss Kiss. «Juan Jesus è un giocatore importante che può dare il suo contributo. Lo abbiamo accolto subito bene». L’annata con il Napoli seguirà l’estate da protagonista: «L’Europeo resterà indimenticabile. Quando vinci queste competizioni importanti, la convinzione cresce e avremo tanto entusiasmo da trasmettere anche ai nostri compagni».