Elmas, il ct della Macedonia: «Ha accettato la punizione del Napoli»

LEGGI ANCHE

Ultimo aggiornamento: 11:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sotto i riflettori per dichiarazioni al miele che però hanno fatto infuriare il Napoli. Eljif Elmas guarda dalla nazionale, così come il suo ct. «Non sta a me commentare la decisione del Napoli, ma onestamente credo che non sia stato corretto», ha detto il ct a Radio Punto Nuovo. «Elmas è un professionista e quando viene in Nazionale i giornalisti qui gli chiedono della sua esperienza in azzurro e credo non abbia detto nulla di sbagliato. La decisione per me non è stata corretta, ma Eljif l'ha accettata con grande professionalità. So come il ragazzo parla della città di, della sua gente e del club, è molto contento di essere lì, ma per me è stata una decisione poco corretta quella della società».Nessuna reazione però. «Non è stato deluso solo perché ha un carattere molto forte. Non credo si sia sentito ferito dal comunicato del, è un tipo tosto e con una personalità ben chiara», ha aggiunto. «Credo molto nel ragazzo e che vorrei giocasse sempre in azzurro, madecide chi gioca e chi no. Eljif ha grande qualità e può essere titolare in una squadra come il Napoli , lo ha dimostrato già quando è stato chiamato in causa quest'anno. Gli azzurri sono in una piccola crisi dopo quello che è successo all'interno del club. Credo, però, che una volta messo alle spalle tutto, il Napoli riprenderà a macinare risultati positivi».