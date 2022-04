Empoli-Napoli in emergenza: si fermano Zanoli Di Lorenzo

Rifinitura alle spalle a Castel Volturno, il Napoli di Luciano Spalletti è pronto alla partenza verso Empoli per cercare una vittoria che manca da tre settimane. L'allenatore azzurro questa mattina ha avuto a disposizione David Ospina, il portiere colombiano che aveva saltato il match con la Roma per uno stato influenzale, pronto a lanciarlo in campo domani al Castellani.

Non sarà in campo dal primo minuto, invece, Giovanni Di Lorenzo: Spalletti si augurava di poterlo avere a disposizione a partire dalla sfida contro la sua ex squadra, ma il terzino nemmeno oggi si è allenato con i compagni e ha lavorato solo in piscina e palestra. Insieme a lui, anche Alessandro Zanoli non ha svolto la sessione di allenamento per gastroenterite. Elmas ha svolto personalizzato in palestra e in campo. Lobotka terapie e palestra. Anche Ghoulam non si è allenato per sovraccarico.