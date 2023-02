Osimhen ringrazia Drogba: «Io come Haaland? Voglio fare il massimo»

«È bello sapere che Spalletti ha così tanta fiducia in me, voglio dare sempre il massimo in campo per ripagare la fiducia» dice Victor Osimhen, simbolo di un Napoli vincente anche a Empoli con un suo gol e mezzo. «Stasera volevamo vincere per replicare a quanto fatto un anno fa, quando vincevamo 2-0 e poi l'abbiamo persa. Siamo felici di questa vittoria che non era affatto facile. Credo che questa stagione sia fantastica per me, una delle migliori. Se mi considerano tra i migliori al mondo a me fa piacere, è solo una motivazione in più per me. Haaland è un top player, io voglio fare il meglio nella mia carriera, mi sento benissimo e do il massimo».

«Spalletti è esigente sempre, ci chiede il massimo anche in allenamento, ci motiva ogni volta che andiamo in campo, ha fiducia in noi e noi grazie a lui giochiamo ogni partita al meglio» ha spiegato a Dazn. Anche Drogba gli ha scritto dopo le grandi prestazioni degli ultimi mesi: «È fantastico quando un calciatore che era il tuo idolo da bambino ti manda un messaggio per incoraggiarti. È stato bello per me quando l'ho scoperto dai social, sono felice, lo ringrazio per il gesto e per la sua fiducia, è una motivazione in più per me». Per Osimhen l'ennesimo record. Come riportato da Opta Italia, infatti, il nigeriano è diventato il secondo giocatore più giovane (24 anni, 58 giorni) nell’era dei tre punti a vittoria a trovare la rete in otto presenze di fila in Serie A, dietro soltanto a Roberto Muzzi (23 anni, 165 con il Cagliari nel 1995).