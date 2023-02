Raspadori accanto al Napoli: «Sono con voi»

Luciano Spalletti e tutto il Napoli attendono per il suo rientro ma Giacomo Raspadori dovrà stare fuori ancora per un po'. Il problema fisico affligge già da qualche settimana l'attaccante azzurro che però vuole stare accanto ai suoi compagni: «Sempre con voi» ha scritto sui social Raspadori, in foto c'è il suo Napoli in cerchio prima di scendere in campo a Empoli in campionato. Jack è rimasto a Napoli in queste ore per continuare le terapie alla coscia.