Napoli, ora l'Eintracht è in crisi: sconfitta con il Lipsia in Bundesliga

Il colpo subìto martedi in Champions League dal Napoli sembra aver creato più di un problema: l'Eintracht Francoforte dopo il ko in Europa ora si ferma anche in campionato, battuto in Bundesliga in trasferta a Lipsia, in uno scontro diretto per l'alta classifica.

Glasner ha cambiato poco rispetto a martedì contro la squadra di Spalletti: Gotze a riposo, dentro Rode e Knauff. Il Lipsia, però, dopo il pareggio contro il Manchester City in Champions, la decide già nel primo tempo con i gol di Werner e poi Forsberg. Nel secondo tempo la retr di Sow che aveva riaperto il punteggio, ma senza troppa fortuna. L'Eintracht scivola al 6° posto con la vetta che si allontana a 8 punti.