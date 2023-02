Empoli-Napoli, Mario Rui espulso rischia due giornate di squalifica: il motivo

Un rosso pesante, per oggi e per il futuro immediato. A Empoli contro la squadra di Zanetti il Napoli di Luciano Spalletti si becca la prima espulsione della sua stagione: è Mario Rui a lasciare in inferiorità numerica i suoi nella ripresa per un fallo di reazione su Caputo che Ayroldi va a rivedere al VAR prima di tirare fuori il rosso.

Come ha specificato l'esperto arbitrale di Dazn Luca Marelli, l'espulsione può pesare al portoghese e non solo per la prossima gara: «Scontro di gioco con Caputo e poi Mario Rui da terra ha colpito la parte genitale dell'avversario. Un fallo violento di reazione, indicativo per il numero di giornate di squalifica. Possono essere quindi da regolamento più di una giornata e di saltare sia Lazio che Atalanta».