Dopo l'annuncio della Real Sociedad in vista del match di domani sera all'Anoeta, anche il Rijeka di Simon Rozman annuncia la chiusura del proprio stadio: il Rujevica chiuderà le porte da oggi e per due settimane ci sarà l’obbligo delle porte chiuse per le squadra croate, come imposto in accordo tra i club della federazione con la Protezione Civile.

Il provvedimento durerà due settimane e dunque includerà anche la sfida della prossima settimana che vedrà il Napoli di Gattuso arrivare in Croazia. Quella tra Rijeka e gli azzurri sarà la terza sfida del Gruppo F di Europa League, l'ultima gara del mini girone d'andata.

