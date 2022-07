Fabian Ruiz si allena in vacanza: workout in Spagna con Luis Alberto

Il suo futuro sembra più vicino all'azzurro visto che offerte concrete non ne sono arrivate nonostante il contratto in scadenza, anche per questo Fabian Ruiz scalda i motori: il centrocampista spagnolo, dopo le vacanze a Ibiza e Mykonos, è tornato a casa sua in Spagna per qualche giorno in famiglia e si è messo subito al lavoro con un allenatore personale che sta allenando lui e il connazionale della Lazio Luis Alberto, anche lui andaluso.