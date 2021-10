Fabian Ruiz, è già Napoli-Torino: «Stiamo per tornare»

Napoli-Torino si avvicina e in queste ore anche il Konami Center è tornato a riempirsi. Lo sa bene Fabian Ruiz, il centrocampista spagnolo che sui social ha pubblicato oggi una foto insieme con il capitano Lorenzo Insigne e Giovanni Di Lorenzo, di ritorno dalla nazionale italiana: «Noi ragazzi stiamo per tornare» ha scritto il centrocampista spagnolo che rilancia la candidatura per un posto da titolare domenica dopo non esser stato convocato da Luis Enrique.