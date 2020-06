LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non è la prima volta che succede, ma fa sempre sorridere vedere Dries Mertens nei panni di un dj. È successo ancora alla festa di compleanno di Kalidou Koulibaly, organizzata per gli azzurri a Ischia ieri sera, e il belga ha potuto dare il meglio di sé.Prima ha vestito i panni del ballerino, poi, insieme con l'amico-dj Davide Ranno, Mertens si è divertito a far ballare gli amici e i compagni presenti ieri sera alla festa. Ospite speciale, ovviamente, la Coppa Italia salita su un consolle insieme con l'attaccante azzurro.