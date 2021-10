Fiorentina-Napoli, tocca a Ospina: così la porta azzurra torna girevole

Non è ancora una patata bollente perché oggi Meret capirà e si metterà in panchina senza fare il muso più lungo di quello che ha quasi sempre. Ma il vero rognoso ballottaggio che Spalletti dovrà gestire con le molle è quello in porta. C'è poco da fare. Certo, anche trovare posto e spazio per Mertens sarà un bel grattacapo quando il belga si sentirà al top, ma alla fine, vista la duttilità dell'attaccante, le soluzioni possono essere diverse....

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati