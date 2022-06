Il Napoli dice no alla Cremonese: «Avremmo ripreso Gaetano»

«Avremmo voluto tenere Gaetano, ma il Napoli ci ha comunicato che vuole valutarlo in ritiro». Queste le parole di Ariedo Braida a Radio Kiss Kiss. Il dirigente della Cremonese neo promossa parla di Gianluca Gaetano, che tornerà in azzurro: «Ha grandi qualità e tanti margini di crescita, il suo ruolo non è ancora ben definito. È reduce da due stagioni positive, ma ora deve consacrarsi».

Una consacrazione che potrebbe avvenire con il Napoli e con Spalletti. «Per ora ognuno gli dava un ruolo diverso, io penso che a centrocampo può esprimere al meglio le sue potenzialità, ma serve tempo e pazienza, cosa che nel calcio non riusciamo mai a lasciare».