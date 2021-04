Gattuso nel mirino della Fiorentina: Commisso pensa a Ringhio

Il domino delle panchine interesserà di certo anche il Napoli. Il club di Aurelio De Laurentiis saluterà a fine anno - con ogni probabilità - Gennaro Gattuso dopo un anno e mezzo di permanenza in città e sull'allenatore oggi azzurro già si intravedono le opzioni future: secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti, per Gattuso ci sarebbe la Fiorentina di Commisso ad aspettare per il post Iachini.

Dopo una stagione altalenante con la panchina affidata due volte a Iachini e una volta a Prandelli, la società viola vuole ripartire da un allenatore che si sia distinto negli ultimi anni in Serie A. Gli altri nomi sulla lista della dirigenza americana, oltre quello di Gattuso, sarebbero Roberto De Zerbi e Ivan Juric. Per Gattuso, inoltre, non è da accantonare la pista estero.