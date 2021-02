«Sento parlare della mia pescheria…ma innanzitutto nella mia pescheria ci vuole classe per andare a mangiare». Le parole sono di Gennaro Gattuso, l’allenatore del Napoli che - secondo alcuni critici da tastiera - porta con sé un peccato originale: essere un campione del mondo, un grande ex calciatore, un ottimo allenatore nel presente ma anche il proprietario di una pescheria. Una vera e propria passione quella del mare per Rino, calabrese troppo lontano dalla sua terra durante tutti gli anni della sua carriera, trasformatosi in imprenditore prima di passare dal campo alla panchina.

Pescheria ma anche ristorante di qualità. Sì, perché il locale inaugurato ormai più di dieci anni fa da Rino insieme con l’amico e pasticcere Andrea Bianchi a Gallarate - a pochi passi da Milano, dove Rino ha vissuto lungo tutti gli anni da milanista e dove ancora c’è parte della famiglia Gattuso - è nato con la voglia di portare il mare anche in Lombardia. Non vende solo pesce, ma diventa anche un vero e proprio bistrot. O almeno lo è stato fino a quando il covid non ha imposto la chiusura serale in quasi tutta Europa. «Volevo fare il pescatore da piccolo, poi è andata diversamente, ma abbiamo messo su un bel progetto per Gallarate che meritava un posto così» aveva detto l’attuale allenatore del Napoli nel giorno dell’inaugurazione.

Un giorno importante: ospiti della serata furono David Beckham e Ronaldinho, non proprio due che immagineresti dietro il bancone del pesce al mercato. Il loro è stato sicuramente un tocco di classe, ma quanto costa mangiare al “Bistrot di Rino”? I prezzi sono per tutte le tasche: si parte dai 28 euro a testa per una cena media, sino ai 40 euro a testa (bibite escluse) per una cena completa, dall’antipasto fino al secondo. E con pochi euro si può anche aggiungere il dessert. A pranzo, invece, con 20 euro si può mangiare un primo mentre si sorseggia un calice di vino. Con classe, ovviamente, come ha chiesto Gattuso.

