Altro guaio fisico per il Napoli diche deve registrare un nuovo ingresso nell'infermeria. «Sostituito per infortunio nel finale di Elseid Hysaj ha riportato una distorsione al ginocchio destro. Le condizioni del difensore azzurro saranno ulteriormente valutate domani alla ripresa degli allenamenti» si legge dal comunicato del club.Il terzino napoletano, stasera titolare sulla sinistra a Cagliari, è stato sotituito nell'ultima parte di gara dopo un contrasto con un avversario. Gattuso aveva già dovuto registrare i guai fisici dinell'ultima settimana, entrambi assenti a Cagliari, così come il fastidio al ginocchio dipartito dalla panchina stasera.