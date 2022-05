Il Bello del calcio, la decima stagione: talk-show ancora leader in Campania

È stato l’anno della stella per “Il bello del calcio”, il fortunato talk-show sportivo dedicato al Napoli che ha appena concluso la decima edizione. Con la conduzione di Claudia Mercurio e Massimo Caputi, anche quest’anno la trasmissione del lunedì (bissata di giovedì con “Giochiamo d’anticipo”) in onda su Canale 8 ha fatto registrare record di ascolti: i dati Auditel confermano che è la più seguita in Campania.

La chiusura della stagione è stata festeggiata degnamente al ristorante “Galleria Leone” del produttore Alfonso Quaranta, con tanto di taglio della torta e buffet per i tantissimi ospiti, collaboratori e opinionisti: presenti l’altra sera il “pampa” Sosa, Mario Sconcerti, Federico Monga, Andrea Sannino, Riccardo Romano, Enrico Fedele, Massimo D'Alessandro, Massimo Caputi, Nando Orsi, Gennaro Arpaia, Paolo Scognamiglio, Rita Corrado, Maria Sorvino, Luigi De Santo, Aurelio Baiano, Gennaro La Gatta, Gennaro Ciotola, Giuseppe Zannone, Domenico Manfuso, Carlo Claps, Luca Capozzoli, Giuseppe Saginario, Salvio Salzano, Dalya Band.

«Un grazie di cuore a quelli che ogni anno contribuiscono al successo della produzione e che ci hanno consentito di arrivare allo storico traguardo del decimo anno ma ovviamente non ci fermeremo qui – ha anticipato Claudia Mercurio – perché la nuova edizione è già in cantiere: saranno ancora con noi Alessandro Altobelli, Alessandro Renica, Fabrizio Biasin, Adriano Bacconi, Fulvio Collovati, Ruud Krol, Gianluca Di Marzio, Simona Ventura, Massimo Giletti, Sebino Nela, Franco Ordine, Pino Taormina, Roberto Rambaudi e Maurizio Pistocchi».