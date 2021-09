Il Mattino Football Team live: tornano Claudia Mercurio e i suoi ospiti

Non si ferma il Napoli di Luciano Spalletti e non si ferma nemmeno la squadra del Mattino Football Team. Da oggi tornano in onda Claudia Mercurio, Francesco Mastandrea e Marco Critelli con tutto il team del Mattino per analizzare il successo degli azzurri contro la Juventus di Max Allegri che ha portato la squadra a punteggio pieno al primo posto in classifica. Insieme ai conduttori, in diretta, il racconto di tutta la giornata di Serie A con grafiche, ospiti e approfondimenti, senza tralasciare mai l’interazione con i tifosi napoletani che saranno protagonisti anche lungo tutta questa stagione.

APPROFONDIMENTI IL CASO Napoli-Juventus, tifoso va in arresto cardiaco dopo il gol di... IL CASO Il Napoli segna, lui esulta mentre il carro ​attrezzi porta via la... IL CASO Dazn, Napoli-Juventus è un flop: in migliaia protestano sui...

In collegamento con lo studio, oggi, c'è l’ex attaccante del Napoli Stefan Schwoch, che ha seguito gli azzurri in ritiro proprio con Il Mattino così come nelle prime giornate di questa stagione da inviato e telecronista per Dazn. L’appuntamento è alle ore 14 tutti i lunedì sul Mattino.it e sui canali social del Mattino.