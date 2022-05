Il Mattino Football Team live con l'ultima puntata della stagione

L’ultima volta di questa lunga e appassionante stagione. Il Napoli di Spalletti ha chiuso ieri la sua annata contro lo Spezia ed è già in vacanza, i tifosi invece potranno ancora collegarsi con Il Mattino per l’ultimo lunedì dell’anno de “Il Mattino Football Team”, il format di approfondimento condotto da Claudia Mercurio. Al centro dei pensieri azzurri c’è l’anno che si è chiuso ieri con la trentottesima gara di campionato, ma anche e soprattutto il futuro della squadra di Aurelio De Laurentiis e Luciano Spalletti, che già da giorni lavorano negli uffici azzurri per regalare ai tifosi un nuovo Napoli per il prossimo campionato.

In studio, insieme con Claudia Mercurio, anche gli inseparabili compagni di viaggio Francesco Mastandrea e Marco Critelli: con loro, per tutto l’anno la voce dei tifosi si è sentita forte, nelle vittorie esaltanti così come nelle domeniche da dimenticare. Tanti sono gli ospiti che si sono alternati in questa stagione: da Emanuele Calaiò a Stefan Schwoch, da Fabiano Santacroce a Antonio Floro Flores, dirigenti ed ex calciatori, tecnici e artisti con il cuore azzurro. Sarà l’ex difensore Alessandro Renica, pluridecorato negli anni d’oro, l’ospite dell’ultima diretta live di quest’anno, per analizzare insieme il percorso di Osimhen e compagni.