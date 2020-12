È l’ex portiere Nando Orsi l’ospite di questa settimana de «Il Mattino Football Team», il programma di approfondimento settimanale condotto da Claudia Mercurio, oggi live sui canali social de Il Mattino e su ilmattino.it. Insieme con lei anche la comicità e l’ironia calcistica della coppia formata da Marco Critelli e Francesco Mastandrea, per giocare d’anticipo l’importante sfida di questa sera contro la Real Sociedad. Quella di questa sera sarà la prima partita nello stadio ufficialmente intitolato a Diego Armando Maradona, e proprio con l’ex portiere della Lazio - storico avversario in tante sfide faccia a faccia in campionato - si ripercorreranno le tappe di Diego a Napoli.

APPROFONDIMENTI LA MORTE DI MARADONA Maradona, domani in edicola il libro omaggio del Mattino:...

Un antipasto dello speciale evento che si terrà domani dalle 18 alle 20 sui canali de Il Mattino per ricordare il Pibe de Oro, con l’uscita in edicola di «Diego e noi», il libro-racconto in omaggio da domani con il nostro giornale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA